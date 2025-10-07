GAÜN Öğrencilerinden İsrail Protestosu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 8 öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen yürüyüş, İlahiyat Fakültesi önünden başladı.

İngilizce ve Türkçe "Kahrolsun İsrail", " Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Gazze için kampüsler ayağa", "Antep'ten Gazze'ye selam" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla merkez yemekhanesine kadar yürüyen öğrenciler, Gazze'ye destek mesajı verdi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, "İslam dünyasını ayağa kaldırmak için fikir üretmekten vazgeçmeyin. Sahip olduğunuz potansiyelin ve birikimin yüksek olduğunu biliyoruz ancak fikir üretirken zihinsel ön yargılardan kurtulmak gerektiğini unutmayın." dedi.

Programda ayrıca şiirler ve ezgiler okundu.