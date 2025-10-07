Haberler

GAÜN Öğrencilerinden İsrail Protestosu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak Gazze'ye destek mesajı verdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 8 öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen yürüyüş, İlahiyat Fakültesi önünden başladı.

İngilizce ve Türkçe "Kahrolsun İsrail", " Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Gazze için kampüsler ayağa", "Antep'ten Gazze'ye selam" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla merkez yemekhanesine kadar yürüyen öğrenciler, Gazze'ye destek mesajı verdi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, "İslam dünyasını ayağa kaldırmak için fikir üretmekten vazgeçmeyin. Sahip olduğunuz potansiyelin ve birikimin yüksek olduğunu biliyoruz ancak fikir üretirken zihinsel ön yargılardan kurtulmak gerektiğini unutmayın." dedi.

Programda ayrıca şiirler ve ezgiler okundu.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Görüntü Diyarbakır'dan! Duruşma salonunda ortalık karıştı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.