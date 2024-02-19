GAÜN Mühendislik Fakültesi ve İsviçre Ticaret Odası Derneği İşbirliğiyle Teknoloji ve Kariyer Sohbetleri Düzenlenecek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği işbirliğinde "Teknolojinin İzinde İnovasyon ve Kariyer Sohbetleri" düzenlenecek.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Kongre Salonu'nda 22 Şubat'ta düzenlenecek etkinlik kapsamında İsviçre'deki uluslararası şirketlerin üst yöneticileri (CEO) depremzede mühendislik fakültesi öğrencilerine bilgisayar ve teknoloji desteğinde bulunacak.

Eğitim ve kariyere katkı sağlamayı hedefleyen bu destek sayesinde mühendislik öğrencileri teknolojiye daha fazla erişme imkanı elde edecek.

Staj ve iş konularında da öğrencilere destek sağlayacak olan buluşma, öğrencilerin akademik faaliyetlerini daha etkili bir şekilde sürdürebilmelerine olanak tanımayı amaçlıyor.