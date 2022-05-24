GAÜN'lü öğrenciler müzenin eserlerini tuvale yansıttı - Haberler

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GAÜN'lü öğrenciler müzenin eserlerini tuvale yansıttı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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GAÜN'lü öğrenciler müzenin eserlerini tuvale yansıttı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Müzeler Haftası dolayısıyla Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ndeki tarihi eserleri tuvallere işledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Müzeler Haftası dolayısıyla Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ndeki tarihi eserleri tuvallere işledi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, GAÜN ve Müze Müdürlüğü işbirliğinde, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla Arkeoloji Müzesi Sanat Çalıştayı düzenlendi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Taylan Güvenilir ve Müze Eğitmeni Emel Gürses koordinatörlüğündeki organizasyon kapsamında resim bölümü öğrencileri, Arkeoloji Müzesi'ndeki eşsiz ve göz kamaştıran eserleri tuvale yansıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Güvenilir, öğrencilerin şehrin sosyolojik yapısına dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin müzedeki sanat ve tarihi eserleri kendi sanatsal tarzlarıyla tuvale işlediğini anlatan Güvenilir, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmaları gören ziyaretçilerimizden çok olumlu geribildirimler alıyoruz. Buradaki çalışmamız aktif ve tarihi eserlerin güncel sanat eserlerine dönüştürülmesine şahit oluyor. Bu her zaman yakalayabilecekleri bir fırsat değil o yüzden onlar adına da güzel bir deneyim oluyor. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak'a sağladığı destek ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Öğrencilerin gelişmesi ve müzeciliğe katkısı dolayısıyla bu tarz organizasyonların daha çok desteklenmesi gerekmektedir. Bu tarz organizasyonlar öğrencilerimize çok faydalı oluyor."

Müze Eğitmeni Emel Gürses ise müzelerde farklı etkinliklerin yapıldığını belirterek, "Çalıştayda çok güzel resimler çıkıyor ve çalışmalarla müzenin ruhu canlanmış oluyor. Gelen ziyaretçiler için renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Ziyaretçiler, eserlerden ziyade resimlerle ilgilenmeye başladı ve bu hareketlilik çok güzel. ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bir hafta boyunca sürecek olan çalıştayda oluşturdukları resim eserleri, dünyaca ünlü Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Güzel Sanatlar Fakültesi, Arkeoloji Müzesi, Gaziantep, Arkeoloji, Güncel, Haberler

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