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GAÜN ve İŞKUR Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü arasında 'Mesleki Eğitim İş Birliği' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, GAÜN ile iş birliği içerisinde mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Genel Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği" protokolü imzalandı.

GAÜN Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur ve kurum temsilcileri katıldı.

GAÜN ile İŞKUR arasında imzalanan protokol ile birlikte İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü hizmetleri kapsamında, GAÜN ile iş birliği içerisinde mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Alpkan, bu programları 7 bölge ve 7 il olarak başlatıldığını söyledi.

Gaziantep'in Türkiye'nin önemli bir sanayi ve eğitim merkezi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, "Programlar hayata geçirilip ilk mezunlarını verdiğinde de onları tebrik etmek için geleceğiz. İnşallah bu programlar somutlaşır, hayata geçer ve süreklilik arz eder. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

GAÜN Rektörü Özaydın ise protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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