GAÜN Hastanesi'nde Dünya AIDS Günü etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde '1 Aralık Dünya AIDS Günü' etkinliği kapsamında broşür dağıtıldı. Hastane, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde "1 Aralık Dünya AIDS Günü" etkinliği kapsamında broşür dağıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalınca AIDS farkındalığını arttırmak amacıyla vatandaşları bilgilendirmek için broşür dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Özlem Mete, hastalığın tedavi edilmediği zaman ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalığın tanınması, erken tanı konulması, erken tedavi başlanması ve etkili koruyucu önlemlerin alınması için toplumun bulaşma ve korunma yolları konusunda farkındalığın artırılmasıyla mümkün olacaktır. Biz de bugün bu farkındalığı oluşturmak, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirici broşürler dağıttık."