Haberler

GAÜN Elektrik Ar-Ge Model Uydu Takımı, Türksat Yarışması'nda Üçüncü Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi'nden Elektrik Ar-Ge Model Uydu Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda uluslararası bir başarı elde ederek üçüncülük derecesi kazandı. Takım, 10. kez düzenlenen yarışmanın finalinde zorlu kategoride önemli bir performans sergiledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinden oluşan Elektrik Ar-Ge Model Uydu Takımı, TEKNOFEST yarışmaları kapsamında düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nda üçüncü oldu.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Elektrik Ar-Ge Model Uydu Takımı, uluslararası bir başarıya imza attı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmanın final etabında, takım "2. TICOSAT zorlu kategorisinde" üçüncü oldu.

Yarışma, Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonla tamamlandı.

Roketlerle gökyüzüne taşınan model uydular, onlarca kritik görevi yerine getirirken, katılımcı genç mühendisler, uzay teknolojileri ve elektrik mühendisliği konusundaki yetkinliklerini sergiledi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
İntihar iddiası konuşulurken Ufuk Özkan'ın son paylaşımı dikkat çekti

İntihar iddiası sonrası Ufuk Özkan'ın son notu dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor

Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.