GAÜN Elektrik Ar-Ge Model Uydu Takımı, Türksat Yarışması'nda Üçüncü Oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinden oluşan Elektrik Ar-Ge Model Uydu Takımı, TEKNOFEST yarışmaları kapsamında düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nda üçüncü oldu.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Elektrik Ar-Ge Model Uydu Takımı, uluslararası bir başarıya imza attı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmanın final etabında, takım "2. TICOSAT zorlu kategorisinde" üçüncü oldu.

Yarışma, Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonla tamamlandı.

Roketlerle gökyüzüne taşınan model uydular, onlarca kritik görevi yerine getirirken, katılımcı genç mühendisler, uzay teknolojileri ve elektrik mühendisliği konusundaki yetkinliklerini sergiledi.