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GAÜN'de Yeni Öğrencilere Bilgilendirme Programı

GAÜN'de Yeni Öğrencilere Bilgilendirme Programı
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Gaziantep Üniversitesi, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik bilgilendirme programı düzenledi. Programda üniversitenin yapısı, sunulan akademik imkanlar ve sosyal olanaklar hakkında bilgi verildi.

Gaziantep Üniversitesince (GAÜN), yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin kaliteli bir eğitim-öğretim süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve üç oturumda gerçekleşen program, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üniversitenin yapısı, tanıtım sunumları, bölümleri ve sunduğu akademik imkanların anlatıldığı programda, öğrencilere atölyeler, stüdyolar, kütüphane ve teknik ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Nuh Okumuş, programdaki konuşmasında, öğrencilere GAÜN'e geldikleri için şanslı olduklarını belirterek, "Üniversitemiz 3 dilde eğitim veren köklü bir üniversite. Sizlere sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimi de destekleyen bir ortam sunacak. Burada edineceğiniz deneyimler, kariyer hayatınızda fark yaratacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel

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