GAÜN, Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na dahil edildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na dahil edildi. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, YÖK'ün aldığı karardan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na dahil edildiği bildirildi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yazılı açıklamasında, YÖK'ün aldığı karardan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Araştırma Üniversitesi olma yolunda hedeflerinin gerçeğe dönüştüğünü aktaran Özaydın, şunları kaydetti:

"Araştırma Üniversitesi olma hedefimiz gerçeğe dönüşüyor. Yükseköğretim Kurulu, Araştırma Üniversiteleri arasında yer almamasına rağmen, araştırma, yayın ve proje performanslarını her geçen yıl yükselten üniversitemizi, son yıllarda göstermiş olduğu performansı nedeniyle 'Araştırma Üniversitesi' adayı olarak 2 yıllık izleme sürecine almıştır. Üniversitemiz bu 2 yıllık süreyi çok iyi değerlendirerek en kısa sürede Araştırma Üniversitesi olacaktır. Bizlere güvenen sayın YÖK Başkanımıza ve ekibine saygılarımla şükranlarımı sunuyorum."