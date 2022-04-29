Gastronomi kentinin künefecilerinde bayram telaşı yaşanıyor

HATAY (AA) - UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla künefe ustalarının yoğun mesaileri başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2008'de tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan, tel kadayıfın arasına konulan özel tuzsuz peyniriyle tereyağıyla kızartılan ve üzerine şerbet dökülen "Antakya künefesi", kargo aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla siparişlerini günler öncesinden almaya başlayan künefe ustaları gelen talepleri karşılamak için imalathanelerinde mesai yapıyor.

"Ramazan Bayramı'nda satışlarımız 2'ye katlanıyor"

Künefeciler Derneği (KÜNDER) Başkan Yardımcısı Ragıp Bekfilavioğlu, AA muhabirine künefenin gastronomi kenti Hatay'ın vazgeçilmez tatlısı olduğunu söyledi. Hatay'da yaklaşık 200 künefeci bulunduğunu aktaran Bekfilavioğlu, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala imalathanelerde tatlı bir telaş başladığını belirtti. Ramazan Bayramı'nda künefeye daha fazla talep olduğunu ifade eden Bekfilavioğlu, şöyle konuştu:

" Hatay'ın dışında Türkiye'nin her yerinden künefe siparişi alıyoruz. Gelen siparişleri yurt içine paketler halinde kargo aracılığıyla yolluyoruz. Ramazan Bayramı'nda künefeye olan talepler normal günlere kıyasla daha çok artıyor. Bayram sonuna kadar satışlarımız daha iyi olacak inşallah. Hatay'da künefe genelde evlerde yapılıyor ama yapamayanlar bizleri arıyorlar. Biz de evlerine kadar künefe götürüyoruz. Künefeyi yurt içine şoklanmış veya pişirilip soğutulduktan sonra da gönderiyoruz. Şoklanmış künefenin ömrü buzlukta saklanırsa bir yıldır. Pişirilerek soğutulmuş künefenin dayanma süresi 3-4 gündür. Hatay genelinde 200'e yakın künefeci var. Ortalama günlük 20 bin porsiyon satılıyor. Ramazan Bayramı'nda satışlarımız 2'ye katlanıyor."

"Ramazan Bayramı bereketiyle geliyor"

Künefe ustası Rıfat Sunal da bayram öncesi imalathanelerinde hareketlilik olduğunu dile getirdi. Diğer günlere göre ramazan içerisinde daha yoğun çalıştıklarını anlatan Sunal, "Bayramda vatandaşlarımızdan gelen künefe siparişleri için hazırlıklarımızı yaptık ve çalışmaya başladık. Yurt içinden de çok talep geliyor. Tatlı bir telaşımız var." diye konuştu.

Künefe ustası Fatih Uzunparmak da "Ramazan Bayramı yaklaştıkça işlerimiz artıyor. Bayramda şehir dışına yaklaşık 300 porsiyon künefe gönderiyoruz. Ramazan Bayramı bereketiyle geliyor." dedi.