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Gastronomi Kentinde İftar Menüsü Cep Yakıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Son bir yılda döviz artışı ve piyasadaki dalgalanma gıda ürünleri başta olmak hizmet sektörünü de etkiledi.

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Son bir yılda döviz artışı ve piyasadaki dalgalanma gıda ürünleri başta olmak hizmet sektörünü de etkiledi. Gastronomi kenti Gaziantep'teki restoranlarda iftar menüsü fiyatları geçen yıla oranla büyük artış gösterirken bu durum hem işletme sahiplerini hem de halkı olumsuz etkiledi

DailyMotion.com / Güncel

Gastronomi, Gaziantep, Döviz, Güncel, Haberler

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