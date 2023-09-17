Gastronomi kenti Gaziantep'in simit kebabı turistlerin ilgisini çekiyor

Gastronomi kenti Gaziantep'in az bilinen yemeği: Simit Kebabı

GAZİANTEP - Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi, yaptığı simit kebabı ile müşterilerine farklı bir lezzet sunuyor.

Gastronomi alanında dünyanın eşsiz lezzetlerini barındıran Gaziantep'te yöresel olarak yapılan simit kebabı yiyenlerin damaklarında eşsiz bir lezzet bırakıyorç. İçerisinde az çekilmiş kıyma ve birçok baharatın yanı sıra Gaziantep yöresinde simit olarak bilinen ince bulgur kullanılan simit kebabı, şişlere takılarak veya tavanın içine yerleştirilerek 2 farklı şekilde yapılıyor. Simit kebabı Türkiye'nin gastronomi alanında tescillenmiş eşsiz lezzetlerinden biri olsa da az bilindiği için ilk kez tadan turistlerin de damağında eşsiz bir tat bırakıyor.

Gaziantep'i ziyarete gelen turistlerin simit kebabına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı Doğa Çitçi, "Simit kebabı içerisinde bulgur bulundurduğu için yabancı turistlerin inanılmaz ilgisini çekiyor" dedi.

"Gaziantep'te kebap çeşitliliği fazla"

Gaziantep'in kebap yönünden çeşitliliğinin fazla olduğunu belirten Doğa Çitçi, "Simit kebabı Gaziantep'in coğrafi işaretli kebaplarından bir tanesi. Diğer şehirlere baktığınız zaman kebap kültürü vardır ama Gaziantep'teki kebap çeşitliliği fazladır. Onlardan birisi de simit kebabıdır. İçerisinde bulgurun işlenmiş ince halidir. Bununla birlikte mevsimlik sebzeleri de karıştırarak farklı bir kebap yaptık. Bu kebabı hem fırında pişirebilir hem de ızgarada kebap şeklinde de pişirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Coğrafi işarete uymak zorundayız"

Simit kebabının yapımında kullanılan ürünlerin coğrafi işarette belirtildiği şekilde yapma zorunluluğu olduğunu aktaran Çitçi, "Simit kebabı coğrafi işaretli olduğu için coğrafi işarete uymak zorundayız. Coğrafi işaretteki belirtilen unsurlar nelerse onun dışına çıkmıyoruz ve gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. İçinde simit, çeşitli baharatlar ve coğrafi işaretli Nizip nanesi var" ifadelerine yer verdi.

"Simit kebabı turistlerin inanılmaz ilgisini çekiyor"

İlk kez simit kebabını tadan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Çitçi, fiyat politikası olarak geride olduklarını ifade ederek, "İnsanlar bunu yediği zaman Gaziantep'te değilse, bu nasıl bir kebap diyor. İçerisinde bulgur olmasına şaşırıyor çünkü bulgurlu bir kebabı başka bir yerde bulamazsınız. Bu da Gaziantep mutfağının zenginliğini yansıtan bir örnek. Gaziantep'e dışarıdan baktığınızda lahmacun, baklava ve kebap şehri gibi gözüküyor çünkü Gaziantep yemek kültürü açısından çok zengin bir şehir. Dolayısıyla simit kebabı içerisinde bulgur bulundurduğu için yerli ve yabancı turistlerin de inanılmaz ilgisini çekiyor. Diğer yandan biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak fiyat politikamız biraz daha geride, çünkü biz bu işi sosyal olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de herkese dokunmalıyız. Bütün insanlara dokunmalıyız. O yüzden fiyat politikamız biraz geride. Herkes gelip tesisimizden faydalanabilir" diye konuştu.