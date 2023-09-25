GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ne 948 bin kişi katıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 9 gün süren GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ne 948 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleştirilen GastroAntep Kültür Yolu Festivali tamamlandı. Gaziantep'te 16 Eylül'de başlayan ve 24 Eylül'de son bulan GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde tiyatro gösterileri, konserler, çocuk etkinlikleri, gastronomi etkinlikleri ve söyleşilere kadar yüzlerce ücretsiz etkinlik yer aldı. Festivale özel oluşturulan Lezzet Sokağı'nda Türkiye'den ve dünyadan ünlü şeflerin katılımıyla atölyeler ve söyleşiler düzenlendi. Gastroantep Kültür Yolu Festivali kapsamında; düzenlenen konserler 760 bin, dini etkinlikler 35 bin 500, çocuk etkinlikleri 124 bin, tiyatro etkinlikleri 14 bin 200, söyleşi ve diğer etkinlikler yaklaşık 15 bin seyirci sayısına ulaştı. Etkinlikler toplam 948 katılımcıyla tamamlandı.

MICHELIN YILDIZLI ŞEFLER GAZİANTEP'TE BULUŞTU

'Gastro Diplomasi: Türk Dünyası' etkinliğine, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan'dan gelen şefler katıldı. Ardından İspanya, İtalya, Fransa ve Portekiz'den gelen Michelin yıldızlı şefler, kendi kültürlerine ait yemekleri hazırladı. Festival Park Alanı'nda kurulan Lezzet Sokağı'nda şefler Juanjo Lopez, Joao Oliveira, Franco Sultano, Claudio Chinali, Martina Puigvert Puigdevall, Alan Geaam, Fabrizio Fiorani'nin atölye etkinlikleri ilgi çekti. Ebru Baybara ile Gastronominin Nobeli ve Hikayesi konulu söyleşi düzenlendi. Festival boyunca Michelin yıldızlı yabancı ve Türk şefler ile 15 atölye etkinliği gerçekleştirildi.

Rönesans Rüyaları-Refik Anadol, Minyatür Sanatı ile Gaziantep Mutfağı, Bir Hayalin İnşası, Anadolu-Fikret Otyam Fotoğraf Sergisi ve Geleneksel El Sanatları Atölyeleri gibi onlarca sergi ve atölye ziyaretçilerle buluştu. Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Windsor'un Şen Kadınları Şehitkamil Sahnesi'nde ve Usta 2'nci Abdülhamit Han oyunu Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluştu. Ebru sanatçısı Garip Ay'ın ustalığı ile oluşturulan her bir ebru deseni, şehrin sembolik yapılarından biri olan Eski Adliye binasının cephesine yansıtıldı. Festival Park alanında Fatma Turgut, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç, Uğur Aslan, Sinan Akçıl, Alişan ve Merve Özbey sahneye çıktı.