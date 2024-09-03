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GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Dünyanın En Uzun Kebabı Rekor Denemesi

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GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, 500 ustanın 2,5 kilometre uzunluğunda 'dünyanın en uzun kebabı'nı hazırlayarak rekor denemesi için hazırlıklar tamamlandı. Festivalde dünyaca ünlü şeflerin katılımıyla workshoplar da düzenlenecek.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, 500 ustanın 2,5 kilometre uzunluğunda "dünyanın en uzun kebabı"nı hazırlayarak rekor denemesi için hazırlıklar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği "GastroAntep Kültür Yolu Festivali" kentin mutfak kültürünü tanıtmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Bu yıl "Sağlıklı Yaşam ve Gastronomi Ekonomisi" temasıyla 14-22 Eylül'de düzenlenecek festivalde, dünyaca ünlü 9 şefin katılımıyla workshoplar organize edilecek.

Festivalin ilk gününde, Galle Park'ta gerçekleştirilecek denemede, "Guinness Dünya Rekorları" kapsamında 2 bin 47 metre olan "dünyanın en uzun kebabı" rekorunu kırmak için 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap hazırlayacak.

Kebap ustaları, hazırlıklar kapsamında şişlere taktıkları etleri oluşturulan alanda pişirerek son denemeyi gerçekleştirdi.

Rekor denemesi sonrası, yapılacak kebap ziyaretçilere ikram edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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