Haberler

GastroAntalya 2023: Uluslararası Mutfak Yıldızları Antalya'da Buluşuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya) 21-23 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. İlginç lezzetlerin ve dünyaca ünlü şeflerin katılacağı organizasyon, Türk mutfağını uluslararası arenada tanıtmayı hedefliyor.

Akdeniz Şefler Kulübü Derneğince Antalya'da organize edilen 6. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya) 42 ülkeden şefleri ağırlayacak.

Cam Piramit'te, Passion Bakery ve Antalya Bilim Üniversitesi sponsorluğunda 21-23 Kasım'da düzenlenecek organizasyon, üç gün boyunca farklı ülkelerden şefleri, sektör profesyonellerini ve gastronomi tutkunlarını buluşturacak.

Yerel lezzetlerden dünya mutfaklarına, tatlı ve pastacılıktan deniz ürünlerine, vegan mutfağından sokak lezzetlerine kadar uzanan kategoriler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

GastroAntalya ve Akdeniz Şefler Kulübü Başkanı Bilal Yüregir, yaptığı açıklamada, organizasyonu, Türk mutfağını ve şeflerini dünyaya tanıtmak, Antalya'yı uluslararası gastronomi başkenti yapmak için düzenlediklerini belirtti.

Yüregir, GastroAntalya'nın 42 ülkeden şefleri, federasyon başkanlarını ve gastronomi profesyonellerini Antalya'da ağırlayan önemli platform olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
Türkiye'nin giyim devi 450 kişiyi işten çıkardı: Boş damacana gibi kapıya koyulduk

Türkiye'nin giyim devi 450 kişiyi işten çıkardı, ortalık fena karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.