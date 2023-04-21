Gaspçılar bir gün önce eve gelen tamirciler çıktı

BAŞAKŞEHİR'de sabaha karşı girdikleri evde bulunanların ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağlayarak para ve otomobillerini gasbeden 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin bir süre önce aynı eve çatı tamiri için gelen işçiler olduğu ortaya çıktı.

POLİSE BAŞVURUP YARDIM İSTEDİLER

Başakşehir'de 10 Nisan'da polise başvuran F.A.(60) ile G.S.A.(22), gece yarısı saat 04.00 sıralarında evlerine giren maskeli 2 kişi tarafından gasbedildiğini söylediler. Mağdurlar, gelen kişilerin ellerini ayaklarını ve gözlerini bağladıklarını, daha sonra ölümle tehdit ederek banka hesaplarında bulunan 330 bin lira parayı havale etmesini sağladıklarını belirtti. Bir kuyumculuğa ait hesaba parayı gönderdikten sonra şüphelilerin evden ayrıldığını söyleyen mağdurlar aşağı indiklerinde park halindeki otomobillerinin de çalındığını gördüklerini anlattı.

BİR GÜN ÖNCE EVE GELEN TAMİRCİLER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ