Gaspçı sevgililer yakalandı

İSTANBUL'da internet üzerinde tanışarak birlikte olmak için buluştuğu erkeklere, sevgilisi Recep K. (30) ile tuzak kurarak gasbeden Özlem Ç. (27) operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gasp teşebbüsleri ve yakalanma anları kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda 29 Mart 2022 tarihinde polise başvuran Ş.K. (29) para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve sevgilisi tarafından gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur Ş.K. poliste verdiği ifadesinde "Para karşılığı birlikte olmak için çağırdığım kadın içeri girdikten bir süre sonra kapı çaldı. Açtığımda hiç tanımadığım bir kişi 'Sevgilimle ne yapıyorsunuz' diyerek içeri girdi. Elinde bıçak vardı. Beni dövüp para ve cep telefonlarımı gasbederek kaçtılar" dedi.

PARAYI AZ BULUNCA İNTERNET BANKACILIĞINDAN EFT YAPTIRMIŞLAR

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerden Özlem Ç.'nin internet üzerinden gönderdiği resimlerle birlikte olmak için erkekler bulduğu daha sonra sevgilisiyle plan yaparak onları gasbettikleri anlaşıldı. Özlem Ç.'nin daha önceden 16, Recep K.'nın ise 4 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.