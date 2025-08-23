Gasp Girişiminde Bulunan Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

Gasp Girişiminde Bulunan Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde gasp girişiminde bulunan M.A. adlı şahıs, bıçakla suçüstü yakalanarak tutuklandı. M.A.'nın, daha önceki suçlardan toplam 12 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde gasp girişiminde bulunan M.A. (44), polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin bıçakla gasp girişiminde bulunduğunu fark etti. Ekipler, olaya müdahale ederek M.A.'yı yakaladı ve suç aleti bıçağı ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. İncelemede; M.A.'nın 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 3 ayrı dosyadan toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü olduğu tespit edildi.

