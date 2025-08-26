GASMEK'ten Eğitim Alan Öğrenciler Üniversitelere Yerleşti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'ndan (GASMEK) eğitim alan 605 öğrenci, çeşitli üniversite programlarına yerleşti. 90 öğrenci tıp fakültesini kazanırken, diğer öğrenciler farklı alanlarda eğitim almaya hak kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'ndan (GASMEK) ücretsiz eğitim alan öğrenciler, YKS yerleştirme sonuçlarına göre çeşitli üniversiteleri kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GASMEK'ten eğitim alan 90 öğrenci tıp fakültelerine girerken, etüt programlarında yararlanan 30 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine, 22 öğrenci hukuk fakültelerine, 143 öğrenci mimarlık ve mühendislik fakültelerine, 80 öğrenci hemşirelik ve ebelik eğitimi veren programlarına yerleşti.

Aynı zamanda 605 öğrenci ise diğer fakülteleri kazanırken, 661 öğrenci de meslek yüksek okullarına yerleşti.

Bu yıl sınava hazırlanan öğrencilere ise kitap dağıtıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
