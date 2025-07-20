GASMEK'in YKS Hazırlık Kursları Öğrencilerinden Büyük Başarı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen YKS Hazırlık Kursları'na katılan öğrenciler, Türkiye genelinde önemli başarılar elde ederek fark yarattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) tarafından düzenlenen YKS Hazırlık Kurslarına katılan öğrenciler sınavda başarı elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GASMEK'te "Eğitim şehri Gaziantep" mottosuyla 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde ücretsiz olarak hazırlık kursu verildi.

Sınava gören öğrencilerden 3'ü Türkiye genelinde ilk 500'e, 9'u ilk 1000'ne, 36'sı ilk 5000'e, 170'i ilk 30.000'e, 266'sı ilk 50.000'e ve 440 öğrenci ise ilk 100.000'e girdi. Bu sonuçlarla beraber GASMEK bu sınav döneminde de büyük başarı elde etmiş oldu.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından eğitime verilen desteklerin en kapsamlısı olan GASMEK'lerde mesleki eğitim, sanat, kişisel gelişim kursları, YKS-LGS hazırlık kursları ile atölye çalışmaları artarak devam ettiği, 2015 yılından bugüne kadar GASMEK'te 14 bin öğrencinin üniversiteye yerleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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