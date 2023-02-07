GASBETTİĞİ OTOMOBİL İLE POLİS ARACINA ÇARPTI; 2'Sİ POLİS 3 YARALI

İZMİT'te polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçarken başka bir otomobile çarptı. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilden biri kişi araçtan inip, silah zoruyla başka bir otomobili gasbetti. İki otomobille kaçmaya başlayan şüphelilerden biri Gebze'de gözaltına alınırken, diğeri ise polis araçlarına çarptıktan sonra yakalandı. Kazada 2 polis ve şüpheli yaralandı.

İzmit'te gece saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. P.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kandıra Sapağı mevkisinde bir otomobile çarpan aracın ön koltuğundaki D.Y., otomobilden inerek kaza yerinde silah zoruyla tehdit ettiği 41 EV 794 plakalı otomobili gasbetti. Şüpheliler, 2 otomobil ile D-100 yolundan Gebze yönüne doğru kaçmaya başladı. Plakası öğrenilemeyen otomobil ile kaçan şüpheli P.S., Gebze ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS ARAÇLARINA ÇARPTI

Silah zoruyla gasbettiği otomobil ile kaçışını sürdüren D.Y. ise polis ekiplerinin D-100 yolu İstanbul yönünü Hereke mevkisinde trafiğe kapatması üzerine, U dönüşü yaparak ters yönde ilerlemeye başladı. Kirazlıyalı mevkisine kadar ilerleyen şüpheli, bir akaryakıt istasyonu önünde 2 sivil polis aracına çarparak durdu. Kazada 2 polis memuru ve şüpheli D.Y. yaralandı. Kazayı gören diğer polislerin telsizden anons geçmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)