'Gasbedildik' deyip, birbirlerini yaraladıkları ortaya çıkan 2 Suriyeliye sınır dışı

ŞANLIURFA'da, bıçakla yaralı olarak hastaneye gidip gasbedildiklerini öne süren Suriye uyruklu Muhammed Elap Abdullah (19) ile Taha Elşamlup (31), birbirlerini yaraladıklarını itiraf etti. Şüpheliler, sınır dışı edildi.

Kentte, bıçaklanmış olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Muhammed Elap Abdullah ile Taha Elşamlup, polislere 4 kişi tarafından gasbedildiklerini söyledi. Tedavilerinin ardından emniyete götürülen 2 şüpheli, ifadelerinde, Yenişehir Mahallesi'nde bıçaklı 4 kişinin önlerini kesip üzerlerindeki para ve telefonlarını aldığını anlattı.