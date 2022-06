Garo Paylan: "Nebati, Gözlerindeki Işığın Kimi Aydınlattığını, Kimi de Karanlıkta Bıraktığını İtiraf Etti" - Haberler

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili "Enflasyonu düşük göstermek, bir alım gücü hırsızlığıdır. Buradan TÜİK'in bütün yöneticilerine sesleniyorum, suç işliyorsunuz. Bunun hesabını vereceksiniz" dedi. Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına değinen Paylan, "Gözlerindeki ışığın kimi aydınlattığını, kimi de karanlıkta bıraktığını ifade etti. Çarkların kimin için döndüğünü itiraf etti. Çarklar kimin için dönüyormuş, patronlar için" diye konuştu.

Garo Paylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaptı. Paylan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

KAYBEDİŞİN SEBEBİ, ERDOĞAN'IN VE NEBATİ'NİN KURDUĞU ÇARPIK EKONOMİK DÜZEN: Bugün işçi, memur, çiftçi, emekli, dar gelirli tüm yurttaşlarımız ekonomik olarak kaybediyorlar. Kim kazanıyor? Bir avuç yandaş, iktidarın yakınındaki bir avuç patron. Peki, bu kaybedişe sebep nedir? Erdoğan'ın ve Nebati'nin kurduğu çarpık ekonomik düzen. Bu çarpık ekonomik düzende bir enflasyon canavarı devrede. Bir enflasyon canavarı hortlatıldı. Bu enflasyon canavarı, yurttaşlarımızın alım gücünü yiyor.

YURTTAŞLARIMIZ FARKINDA OLMADIKLARI EN ADALETSİZ VERGİYİ ÖDÜYORLAR, ENFLASYON: Enflasyon, en adaletsiz vergidir. Yurttaşlarımız pek çok vergi ödüyorlar. Ama farkında olmadıkları en adaletsiz vergiyi de ödüyorlar, enflasyon. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 73, ama sokağa çıktığımızda bunun en az iki katı. Geçtiğimiz yıl 10 TL'ye alınan bir sebze bu yıl 30 TL; 20 TL'ye alınan bir meyve bu yıl 60 TL ise enflasyon yüzde 70 olur mu? Enflasyon yüzde 200. Ama TÜİK, yüzde 73 gösterdiğine göre ne yapıyorlar, bu enflasyon üzerinden işçiye, emekliye, memura zam veriyorlar. Bu enflasyon üzerinden işçi, emekliye, memura zam verdikleri için de işçinin, memurun, emeklinin alım gücü yerle bir oluyor.

HANGİ RAKAMLA RAHATLATACAKSINIZ ERDOĞAN: Sayın Erdoğan ne diyor? 'Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ile ücretleri rahatlatacağız' diyor. Hangi rakamla rahatlatacaksınız Erdoğan? Yüzde 73 enflasyon rakamına göre rahatlatacaklar. Ne zam verecekler? Yüzde 73'ten 6 ayda ne fark düşerse. Yüzde 30, 35 zam verecekler. İşçiye, emekliye, memura düşük zam vereceksiniz, bunun sonucunda işçinin, memurun, emeklinin alım gücü kaybolacak.

SİZ ENFLASYONU DÜŞÜK GÖSTERİYORSUNUZ VE YURTTAŞLARIMIZIN ALIM GÜCÜNÜ ÇALIYORSUNUZ: Enflasyonu düşük göstermek, bir alım gücü hırsızlığıdır. Siz enflasyonu düşük gösteriyorsunuz ve yurttaşlarımızın alım gücünü çalıyorsunuz. Bunu TÜİK eliyle yapıyorsunuz. Buradan TÜİK'in bütün yöneticilerine sesleniyorum, suç işliyorsunuz. Bunun hesabını vereceksiniz. Çok yakında devran dönecek. Görevini kötüye kullanan kamu görevlileri gibi TÜİK'in yöneticileri de bunun hesabını verecekler. Çarşı, pazarda enflasyon yüzde 200'e çıkmış, siz enflasyonu yüzde 73 gösteriyorsunuz.

YOKSULLUK SINIRI 20 BİN TL'YE YÜKSELDİ, 4250 TL PUL OLDU: Mayıs ayına kadar fahiş zamlar geldi. Elektriğe, doğal gaza, benzine, mazota, iğneden ipliğe her şeye zam yağdı, ne oldu? 4250 TL pul oldu. Açlık sınırı 6000 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı 20 bin TL'ye yükseldi, 4250 TL pul oldu. Vicdanlı yöneticiler ne yapar bu durum karşısında? Vicdanlı bir Cumhurbaşkanı, Ekonomi Bakanı ne yapar? ya şu enflasyon kayıplarını asgari ücretliye vereyim der. Derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağırır. Artış önerir.

SAYIN ERDOĞAN, SİZ SOKAĞA, ÇARŞIYA, PAZARA PEK ÇIKMIYORSUNUZ: Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? 'Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını değerlendireceğiz, gözden geçireceğiz' diyor. Allah Allah, biz daha haziran ayındayız. Enflasyon canavarı, yurttaşlarımızın alım gücünü yiyor, bitiriyor. Sayın Erdoğan, 'yılbaşında gözden geçireceğiz' diyor. Sayın Erdoğan, siz sokağa, çarşıya, pazara pek çıkmıyorsunuz. Esnafın yanına pek gitmiyorsunuz. Halkımızın ne durumda olduğunu pek bilmiyorsunuz. Halkımız büyük bir perişanlık yaşıyor. 4250 TL ile bir ay geçinin bakalım. Bırak bir ayı bir gün geçinin 4250 TL ile. Nasıl geçineceksiniz?

ASGARİ ÜCRET DE MEVCUT ŞARTLARDA EN AZ 10 BİN TL'YE YÜKSELTİLMELİDİR: Asgari Ücret Tespit Komisyonu derhal toplanmalıdır. Asgari ücret, günün şartlarına göre yenilenmelidir. Biz bu konuda kanun teklifi verdik. Asgari ücret, mademki enflasyonu düşüremiyorsunuz, 3 ayda bir yenilenmelidir. Eğer ki yoksulluk sınırı 20 bin TL ise ve bir evde iki kişi çalışarak bu yoksulluk sınırını ancak geçebiliyorsa asgari ücret de mevcut şartlarda en az 10 bin TL'ye yükseltilmelidir.

SAYIN NEBATİ'NİN GÖZLERİNDEKİ IŞIĞIN KİMİ AYDINLATTIĞI ORTAYA ÇIKTI: Nureddin Nebati… Kendisi ekonomiden anlamıyor ama gerçekten samimi bir insan. İçi, dışı bir. O açıdan kendisini seviyorum. Başkaları gibi yalan söylemiyor. İçinde ne düşünüyorsa, dışına da onu koyuyor. Bu yüzden de sayın Erdoğan'dan devamlı fırça yiyor. Geçen gün de yine çıktı, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 'Gözlerimdeki ışığa bakıyor musunuz, görüyor musunuz?' demişti. 'Gözlerimdeki ışıktır ekonomi' demişti, gözlerindeki ışığın kimi aydınlattığını, kimi de karanlıkta bıraktığını ifade etti. Dedi ki 'Bizim kurduğumuz sistemden, dar gelirliler hariç, ihracatçılar, patronlar kar ediyorlar, çarklar dönüyor.' Sayın Nebati, size teşekkür ediyorum samimiyetiniz için. Çarkların kimin için döndüğünü itiraf etti. Çarklar kimin için dönüyormuş, patronlar için. Bunu rakamlardan da görüyoruz. Milyonlarca emekçi kardeşimiz sabahın köründe işe gidiyorlar, her gün 10 saat çalışıyorlar, emek döküyorlar, üretimden aldıkları paysa her gün düşüyor. Patronların üretimden aldıkları paylar her gün yükseliyor. Sayın Nebati'nin gözlerindeki ışığın kimi aydınlattığı ortaya çıktı.

YOKSULDAN ALIP ZENGİNE VEREN BU ÇARKI KIRACAĞIZ: Çarklar çok yakında o patronlar için değil, 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı için dönmeye başlayacak. Yoksuldan alıp zengine veren bu çarkı kıracağız. Artık yoksuldan alıp zengine vermeyecek, bu devran zenginden alıp yoksula verecek. Herkes gücüne göre vergi ödeyecek. Gelir ve servet adaletsizliklerini mutlaka gidereceğiz."

