Garo Paylan'dan Bakan Bozdağ'a: 'Yargının Tahir Elçi Suikastını Aydınlatma Sorumluluğunu Yerine Getirmediğinin Farkında Mısınız'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin 28 Kasım 2015 tarihinde basın açıklaması yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada yaşananları Meclis gündemine taşıdı. Paylan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, “Yargının Tahir Elçi suikastını aydınlatma sorumluluğunu yerine getirmediğinin farkında mısınız” diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015 tarihinde basın açıklaması yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada yaşananları Meclis gündemine taşıdı. Paylan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, "Yargının Tahir Elçi suikastını aydınlatma sorumluluğunu yerine getirmediğinin farkında mısınız" diye sordu.

Garo Paylan, Tahir Elçi suikastı davasına ilişkin, Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Paylan, önergesinde, "Cinayetin ardından geçen yedi yılda yürütülen soruşturmaya ve başlatılan hukuki sürece, benzer davalarda görüldüğü üzere büyük ihmaller, kasıtlı engellemeler ve taraflı kararlar damga vurmuştur" dedi.

Elçi'nin öldürüldüğü yerde olaydan 3,5 ay sonra inceleme yapıldığını belirten Paylan, "Bu süre zarfında cinayete dair deliller karartılmıştır. Suikast günü olay yerinde bulunan polisler görgü tanığı olarak dinlenmemiş ve bu yöndeki talepler dikkate dahi alınmamıştır. Cinayete dair dava, suikastın üzerinden 4 yıl 4 ay geçtikten sonra Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılabilmiştir" ifadelerini kullandı.

Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun mahkemede tanık olan dinlenmesi talebinin bir önceki celsede kabul edildiğini, fakat 19 Eylül 2022 tarihindeki celsede oyçokluğuyla geri alındığını anımsatan Paylan, "Karara bir mahkeme heyeti üyesi, 'bu zamana kadar dosya kapsamında herhangi bir değişiklik olmaması ve tanık hakkında talimat yazılmış olması' gerekçesiyle şerh koymuştur" diyerek Bakan Bozdağ'a şu soruları yöneltti:

"Yargının Tahir Elçi suikastını aydınlatma sorumluluğunu yerine getirmediğinin farkında mısınız? HSK, davanın tanıklarını yanılttığı ve adli yargılamayı etkileyen hukuk dışı fiillerde bulunduğu ortaya çıkan savcı hakkında soruşturma başlattı mı? Soruşturma sırasında ve adli süreçte görevini ihmal eden kamu görevlileri hakkında ne gibi adımlar atacaksınız?

Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi kararının geri çekilmesi yönünde oy kullanan mahkeme heyeti üyelerinin davayı tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütemeyeceği ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili ne gibi işlemler yapacaksınız? Tahir Elçi davasında sağlanamayan adaletin yeni faili meçhul cinayetlere neden olacağının farkında mısınız?"