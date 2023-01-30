Garo Paylan: Akp, Bu Yasayla Yandaşlarının Milyarlarca Liralık Vergilerini ve Cezalarını Silecek

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yarın görüşmelerine başlanacak olan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin, “AKP, bu yasayla yandaşlarının milyarlarca liralık vergilerini ve cezalarını silecek” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşmelerine başlanacak olan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "AKP, bu yasayla yandaşlarının milyarlarca liralık vergilerini ve cezalarını silecek" dedi.

Garo Paylan, bugün yaptığı açıklamada, AKP tarafından TBMM'ye sunulan ve Plan Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşmelerine başlanacak olan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirdi. Paylan, şunları söyledi:

"AKP'nin Meclis'e sunduğu 'vergi affı tasarısı' yasalaşırsa Meclis'ten son 10 yılda sekizinci kez vergi affı yasası çıkmış olacak. AKP, neredeyse her yıl vergi affı yasası çıkararak vergi ahlakını yok ediyor. Vergi affı yasaları, vergisini zamanında ödeyen yurttaşlarımızı maalesef 'keriz' duruma düşürüyor. AKP, bu yasa teklifiyle yurttaşlarımızın 2 bin TL'ye kadar olan borçlarının silinmesini öneriyor. Evet, dar gelirli yurttaşlarımızın vergileri silinmeli ama AKP'nin derdi bu değil.

"AKP, BU YASAYLA YANDAŞLARININ MİLYARLARCA LİRALIK VERGİLERİNİ VE CEZALARINI SİLECEK"

AKP, bu yasayla yandaşlarının milyarlarca liralık vergilerini ve cezalarını silecek. Aynı zamanda, vergi ve cezalarını ödemeyen yurttaşlarımızı adeta ödüllendirmiş olacak. Enflasyon yüzde 150-200 iken vergisini ödemeyen yurttaşlara 'Çok düşük bir farkla bu verginizi yeniden ödeyebileceksiniz' diyecek. Yani pek çok yurttaşımız kredi alıp yüksek faizlerle bu vergilerini öderken; evini, arabasını satarak vergisini öderken vergisini ödemeyenler adeta ödüllendirilmiş olacak.

"VERGİ KAÇIRANLARI ÖDÜLLENDİRMİŞ OLACAK"

AKP, aynı zamanda vergisini düşük gösterenlere 'Efendim, bana küçük bir fark daha verin, ben sizi incelemeyeceğim' diyerek adeta vergi kaçıranları ödüllendirmiş olacak. Bu yasa tasarısı, kesinlikle vergi adaletini bozacak bir yasa tasarısıdır.

"YASA TASARISI, KÜÇÜK ESNAFI, KOBİ'LERİ VE DAR GELİRLİ YURTTAŞLARIMIZI KORUYACAK ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Bu açıdan, kesinlikle küçük esnafı, dar gelirli yurttaşlarımızı koruyacak bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Küçük esnafın, KOBİ'lerin ve dar gelirli yurttaşlarımızın affedilmesini ve yapılandırılmasını destekliyoruz. Ama AKP'nin derdi, bu yasa teklifiyle büyük sermayenin, yandaş sermayenin vergilerini affetmektir. Bu açıdan, bu yasa teklifinin kesinlikle ve kesinlikle yeniden ele alınması gerekiyor."