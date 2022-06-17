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Garnizon Komutanı Ocak, TOGÜ Rektörü Şahin'e veda ziyaretinde bulundu

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Garnizon Komutanı Ocak, TOGÜ Rektörü Şahin'e veda ziyaretinde bulundu

Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'e veda ziyaretinde bulundu.

Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'e veda ziyaretinde bulundu.

Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ocak, Libya'da görevlendirildiğini belirterek, Şahin'e bundan sonraki çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Rektör Şahin de ziyaretinden dolayı Ocak'a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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