Gardırobunu kenevir bahçesine dönüştürmüş

Antalya'da yatak odasındaki gardırobu kenevir bahçesine dönüştüren şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube ekipleri Konaklı Mahallesi'nde bir şahsın yasadışı kenevir ektiği bilgisi üzerine harekete geçti. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler ile koordineli olarak M.Z.'nin adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda M.Z.'nin yatak odasında bulunan gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği kurdu tespit edildi. Şüpheli M.Z, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 25 kök kenevir bitkisi, 13 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli M.Z, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel