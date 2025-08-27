Garanti BBVA ve Eureko Sigorta'dan yeni iş birliği:

Garanti BBVA, Eureko Sigorta güvencesiyle cep telefonlarını olası hasarlara karşı güvence altına alan yeni Cep Telefonu Ekran Koruma Sigortası ürünüyle müşterilerine kolaylık sunuyor. Bu ürün ile kullanıcılar, yeni alınmış ya da halihazırda kullandıkları cep telefonlarının ekranında kaza sonucunda meydana gelebilecek kırılma, çatlama, çarpma ve düşme gibi birçok farklı riske karşı cihazlarının ekranlarını güvence altına alabiliyor. Bu hizmete, Garanti BBVA Mobil üzerinden birkaç adımda ulaşılabiliyor.

Garanti BBVA, dijitalleşen kullanıcı ihtiyaçlarına bir yenilikçi çözüm daha sunarak cep telefonlarının ekranlarını güvence altına alan yeni bir sigorta ürününü Eureko Sigorta iş birliğiyle Garanti BBVA Mobil üzerinden kullanıma sunuyor. Garanti BBVA Mobil üzerinden ulaşılabilecek olan Cep Telefonu Ekran Koruma Sigortası ile kullanıcılar sadece saniyeler içinde ekranlarını koruma altına alabiliyor.

Ürün, yeni alınmış ya da halihazırda kullanılan cep telefonlarının ekranında kaza sonucu oluşabilecek kırılma, çatlama, çarpma ve düşme gibi hasarların onarımı veya değişimini kapsıyor. Ayrıca sıvı teması sonucu oluşabilecek ekran hasarları da poliçe kapsamında değerlendiriliyor. Müşteriler, bir yıllık poliçe dönemi boyunca toplam iki kez bu hizmetten faydalanabiliyor.

Tamamen dijital olarak tasarlanan bu yeni sigorta ürünü, uçtan uca mobil deneyimle saniyeler içerisinde kolayca satın alınabiliyor. Cep telefonlarını tekrar kullanılabilir kılarak kullanıcılarını ani masraflardan koruyor. Bu yönüyle sigorta sektöründe hem teknoloji odaklı hem çevre hem de kullanıcı dostu yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

"Günlük hayatın ihtiyaçlarından yola çıkarak, kullanıcı deneyimini merkeze alan yenilikçi bir çözüm sunuyoruz"

Garanti BBVA Bireysel Müşteri ve Ürün Yönetimi Direktörü Damla Turan Bozdağ, "Cep telefonları artık her birimiz için bir iletişim aracı olmanın ötesinde günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hem özel hem profesyonel yaşamımızı cep telefonlarımız üzerinden yönetiyoruz. Hayatlarımızda bu kadar merkezi bir konumda olan bir cihazın başına gelebilecek en küçük bir hasar, kullanıcılar için büyük aksaklıklar yaratabiliyor. Biz de günlük hayatın ihtiyaçlarından yola çıkarak, Eureko Sigorta ile birlikte kullanıcı deneyimini merkeze alan yenilikçi bir çözüm geliştirdik: Cep Telefonu Ekran Koruma Sigortası. Günlük hayatın koşturmacası içerisinde cep telefonu ekranlarında kazaen oluşabilecek kırılma, çatlama, düşme gibi hasarların oluşması durumunda, cihazların ekranlarını hızla onararak ya da gerekirse değiştirerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Üstelik tüm bu süreci, Garanti BBVA Mobil üzerinden saniyeler içinde başlatmaya imkân tanıyan tamamen dijital ve inovatif bir deneyimle sunuyoruz. Amacımız, müşterilerimizin günlük yaşamlarını sorunsuz şekilde sürdürebilmeleri ve yenilikçi çözümlerimizle kendilerini her zaman güvende hissetmeleri" açıklamasında bulundu.

"Sigorta deneyimini yalınlaştırarak insanların günlük yaşamlarındaki ayrılmaz parçalarını güvence altına alıyoruz"

Tüketici beklentilerine en iyi şekilde cevap veren ürün ve çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını aktaran Eureko Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Roel van der Heijden: "Eureko Sigorta olarak her zaman müşterilerimize en doğru ürünü, en uygun kanaldan, doğru zamanda, doğru değer yapısıyla sunmayı hedefliyoruz. Garanti BBVA ile olan güçlü iş birliğimiz sayesinde Cep Telefonu Ekran Koruma Sigortası gibi yenilikçi ürünleri, müşterilerimizin günlük yaşamına entegre edebiliyor, ihtiyaç duydukları çözümleri onlara en hızlı ve kolay şekilde ulaştırabiliyoruz. Bu ürünümüz, cep telefonunu sigortalamak isteyen kullanıcıların yine cep telefonlarından kolayca erişip kendi modellerine uygun fiyatlarla satın alabilecekleri şekilde tasarlandı. İhtiyaçların hızla değiştiği ve dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, sigorta süreçlerini mümkün olduğunca sadeleştirerek müşterilerimize güvence sağlamayı sürdürüyoruz. Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden sunduğumuz bu hizmetle, telefon ekranlarını korumaya yönelik erişilebilir çözümler sunuyoruz. İnovasyon ve müşteri odaklı yaklaşımımızla, sigortalıların ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.