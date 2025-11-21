Haberler

Garanti BBVA'da Yönetim Değişikliği: Aydın Güler Görevden Ayrıldı

Garanti BBVA'da Yönetim Değişikliği: Aydın Güler Görevden Ayrıldı
Güncelleme:
Garanti BBVA'nın Finans ve Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aydın Güler bankadan ayrıldı. Yerine Kemal Atıl Özus atanacak. Özus, bankacılık sektöründe 32 yıllık deneyime sahip.

Garanti BBVA'ya 1990 yılında katılan ve uzun yıllar çeşitli pozisyonlarda görev yaptıktan sonra en son Finans ve Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aydın Güler bankadan ayrılıyor. Mevcut görevinden ayrılan Güler'in önümüzdeki dönemde çeşitli vesilelerle Garanti BBVA'nın ilerlemesine katkı sağlamaya devam edeceği bildirildi.

Bu gelişmeye bağlı olarak, Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini, gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasını takiben Kemal Atıl Özus devralacak.

Kariyerine Ernst & Young İstanbul Ofisi'nde başlayan Kemal Atıl Özus, Akbank'ta Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığının ardından son olarak ING Bank'ta Mali Kontrol ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kemal Atıl Özus, bankacılık sektöründe, finansal koordinasyon ve kontrol alanında 32 yıllık tecrübeye sahip.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
