Çankırı'da bir evin garaj kısmında çıkan yangında tarım malzemeleri küle döndü. Çevredeki vatandaşlar ise o anları çaresizce izledi.

Garajda çıkan yangın tarım malzemelerini küle çevirdi

ÇANKIRI Çankırı'da bir evin garaj kısmında çıkan yangında tarım malzemeleri küle döndü. Çevredeki vatandaşlar ise o anları çaresizce izledi.

Olay, Çankırı il merkezi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin garaj kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, garajda bulunan tarım malzemeleri ve buğdayları küle çevirdi. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tarım malzemeleri ve buğdaylar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili ünceleme başlatıldı.