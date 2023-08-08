Garajda çıkan yangın paniğe neden oldu
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Sivas'ta müstakil bir evin garajında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. 40'ıncı sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin garajında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler başka binaya sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasının yapıldığı müstakil evde yaşayan kimse olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Garajda çıkan yangın paniğe neden oldu
SİVAS - Sivas'ta müstakil bir evin garajında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. 40'ıncı sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin garajında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler başka binaya sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasının yapıldığı müstakil evde yaşayan kimse olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.