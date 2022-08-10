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Gara şehidi Vedat Kaya'nın ismini taşıyacak parkın yapımı sürüyor

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Gara şehidi Vedat Kaya'nın ismini taşıyacak parkın yapımı sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesince, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın ismini taşıyacak parkın yapımı devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın ismini taşıyacak parkın yapımı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ailesinin de isteği üzere Nur Mahallesinde bulunan yeni TOKİ mevkisindeki yaklaşık 24 bin metrekare alanda yapımı süren parkta fiziki gerçekleşmenin yüzde 40 seviyelerine ulaştığı belirtildi.

300 çocuğun bir arada oynayabileceği, kentin en büyük çocuk oyun alanının oluşturulacağı, oturma, dinlenme mekanları, koşu parkuru, spor aletleri, yeşil alanlarla kapsamlı bir park inşa edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehidin ismini taşıyacak bir çeşme de parkın ortasında yer alacak. Parkta ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisi güneş panellerinden karşılanacak. Parkın, özverili ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde 2022 yılı sonu itibarıyla bitirilerek, vatandaşın hizmetine alınması hedeflenmekte."

AA / Osman Öksüz - Güncel

Vedat Kaya Mardin Irak Gara Güncel Haberler

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