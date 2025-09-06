GAP Yeşil İnovasyon Projesi'nden 21 Proje TEKNOFEST 2025 Finallerine Kaldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen GAP Yeşil İnovasyon Projesi kapsamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 21 proje TEKNOFEST 2025 İstanbul finallerine katılmaya hak kazandı.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda, Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, bölgedeki 9 ilden 32 proje TEKNOFEST sürecine dahil oldu. Bu projelerden 21'i, mentorluk, teknik malzeme ve mali destek sağlanan ekiplerce hazırlanarak finale kaldı.

Finale kalan projeler, sağlık teknolojileri, yapay zeka destekli eğitim sistemleri, çevre dostu uygulamalar ve akıllı ulaşım çözümleri gibi çeşitli alanlarda geliştirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, yaptığı açıklamada, GAP Yeşil İnovasyon Projesi'nin 7 yıldır aralıksız devam ettiğini belirterek, "Projemiz, Milli Teknoloji Hamlesi'nin en güçlü bölgesel uygulamalarından biri haline geldi. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirdiğini görmek bizler için büyük bir gurur. İstanbul finallerine katılacak 21 proje takımını kutluyor, başarılarının tüm Türkiye'ye ilham vereceğine inanıyoruz." dedi.

Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Taşıyan ise, yarışma sürecinin yanı sıra öğrencilere bire bir mentorluk desteği sağladıklarını ifade ederek, "Proje yazımı, prototip geliştirme ve sunum hazırlığı konularında kapsamlı destek sunduk. İstanbul finallerine kalan 21 proje, bu ortak emeğin bir sonucudur. Başta GAP Bölge Kalkınma İdaresi olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GAP Yeşil İnovasyon, geçtiğimiz yıl TEKNOFEST 2024 Adana'da 4 Türkiye derecesi elde etmişti. Bu yıl ise İstanbul'da daha fazla projeyle temsil edilerek başarı grafiğini yükseltti.

TEKNOFEST 2025 finalleri, 17–21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. GAP Bölgesi'nden finale kalan 21 ekip, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce rakibiyle yarışacak.

Projelerin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bilim ve teknoloji alanındaki vizyonunu ulusal ve uluslararası kamuoyuna yansıtması hedefleniyor.