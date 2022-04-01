GAP Görme Engelliler okulunda şiir okuma yarışması düzenlendi - Haberler

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GAP Görme Engelliler okulunda şiir okuma yarışması düzenlendi

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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GAP Görme Engelliler okulunda şiir okuma yarışması düzenlendi

GAP Görme Okulunda düzenlen şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

GAP Görme Okulunda düzenlen şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Yarışmada hünerlerini sergileyen öğrencilerden ilk ve orta okullarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Programa Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, okul idareci ve öğretmenlerle veliler katıldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Şiir, Güncel, Haberler

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