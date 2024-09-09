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Ganyan Bayisinde Tartışma: İşletmeci Tabanca İle Vuruldu

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Antalya'da bir ganyan bayisinde çıkan tartışmada işletmeci tabancayla vuruldu. Olay sonucu yaralanan işletme sahibi hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

ANTALYA'da ganyan bayisi ile işyerinin sahibi arasında çıkan arbedede ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, işyeri sahibi Ali K.'nın koluna isabet etti. Ali K. hastaneye kaldırılırken, işletmeci Sait Ç. gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde bulunan ganyan bayiinde meydana geldi. Ganyan bayii Sait Ç. çalışırken iş yerine dükkan sahibi Ali K., geldi. İşletmeci Sait Ç. ve Ali K. arasında kısa süre sonra nedeni bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ali K. tabancasını çıkarınca Sait Ç. üzerine atladı. Arbsede sırasında tabancanın ateşlenmesiyle Ali K. sağ kolundan vuruldu. Sait Ç.'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ali K.'ya ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yaralı Ali K., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KENDİ ELİNE SIKTIĞINI GÖRDÜM'

Olay esnasında ganyan bayiinde bulunan Ali Akcan, "Kendi eline sıktığını gördüm. Kan revan içerisinde kaldı. Kapının ağız kısmında oldu. Ondan sonra işletme sahibi Sait Bey, olaya müdahale etti. Daha önce de 3-4 kez buna benzeri olaylar oldu" dedi. Olay yeri inceleme ekipleri, ganyan bayiinde çalışma yaptı. Polis ekipleri, işletmeci Sait Ç.'yi polis merkezine götürdü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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