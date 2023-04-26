Ganyan bayilerinden prim protestosu

İstanbul Spor Toto ve At Yarışları Ganyan Bayileri Esnaf Odası üyeleri, prim şartlarında iyileştirme yapılmadığı gerekçesiyle Türkiye Jokey Kulübünü protesto etti.

İstanbul Spor Toto ve At Yarışları Ganyan Bayileri Esnaf Odası üyeleri, prim şartlarında iyileştirme yapılmadığı gerekçesiyle Türkiye Jokey Kulübünü protesto etti.

Zeytinburnu'ndaki Veliefendi Hipodromu önünde bir araya gelen esnaf, pankart açıp slogan attı.

İstanbul Spor Toto ve At Yarışları Ganyan Bayileri Esnaf Odası Başkanı Fevzi Kuvvet, basına yaptığı açıklamada, Türkiye Jokey Kulübüne bağlı ganyan bayileri esnaf grubu olarak, tüm yıl günde en az 12 saat çalıştıklarını söyledi.

Prim usulü çalıştıklarını anlatan Kuvvet, "Primimiz ise yüzde 5. Yani bir ganyan bayi 1000 lira topladığında, 50 lira kazanmaktadır. Bayilerimizin giderleri başta kira giderlerimiz yüzde 500 artmış, vergiler, elektrik, su, doğal gaz, internet, PTT giderleri yüzde 300 artış göstermiştir. Personelin asgari ücretinin aylık ortalama maliyeti 15 bin 833 liradır. Ganyan bayilerimiz gelir-giderlerini dengeleyemediğinden bir bir kapanmaktadır. TJK'nin 2 yıl önce bayi sayısı 1400 iken, şimdi 803 bayi kalmıştır." diye konuştu.

Türkiye Jokey Kulübü önünde hak aramaktan başka çarelerinin kalmadığını dile getiren Kuvvet, primlerinin yüzde 8'e yükseltilmesini talep etti.

Haftada bir gün iş bırakıp Türkiye Jokey Kulübü önünde eylem yapmaya devam edeceklerini belirten Kuvvet, bir sonraki aşamalarının ise bahis terminali makinelerini yarışseverlere süreli kapamak olacağını söyledi.

Kuvvet, daha sonra Türkiye Jokey Kulübüne giderek açıklama metnini yetkililere teslim etti.