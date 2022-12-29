Ganxi Büyük Köprüsü Trafiğe Açıldı
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GUİDİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guiding İlçesindeki Ganxi büyük köprüsünde çalışan araçlar görülüyor, 28 Aralık 2022. Guiyang-Huangping Otoyolu'nun bir parçası olan 1.
GUİDİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guiding İlçesindeki Ganxi büyük köprüsünde çalışan araçlar görülüyor, 28 Aralık 2022. Guiyang-Huangping Otoyolu'nun bir parçası olan 1.220 metre uzunluğundaki Ganxi büyük köprüsü Çarşamba günü tamamlanarak trafiğe açıldı. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel