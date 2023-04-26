Ganqmod Limanı Üzerinden Çin-Moğolistan Ticareti 10 Milyon Tonu Aştı

Çin ve Moğolistan arasındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı üzerinden iki ülke arasında yapılan ticaretin hacmi bu yılın başından beri 10 milyon tonu aştı.

Çin ve Moğolistan arasındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı üzerinden iki ülke arasında yapılan ticaretin hacmi bu yılın başından beri 10 milyon tonu aştı.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Ganqmod Limanı'nın yöneticileri tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, limanda 1 Ocak'tan 22 Nisan'a kadar günlük ortalama 112.600 tondan toplam yaklaşık 10,02 milyon ton ürün işlem gördü.

Ganqmod Limanı böylece bu yıl bölgede 10 milyon ton işlem hacmine ulaşan ilk karayolu limanı olurken, bu eşiği 2022'dekine kıyasla yaklaşık dört ay önce aştı.

Liman yönetimi, limanın ticareti kolaylaştırmak için daha fazla önlem uygulayarak gümrükleme verimliliğini artırmaya çalıştığını belirtti.

Ülke için önemli bir enerji ithalat kanalı olan Ganqmod Limanı, Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunda önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'dan bildiriyor.

(XHTV)