Gannuşi ve Tunuslu milletvekillerinin 'darbe girişimi soruşturmasına' ilişkin duruşması ertelendi

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerinin "darbe girişimi soruşturmasına" ilişkin duruşmanın ertelendiği bildirildi.

Parlamento Başkan Yardımcısı Mahir el-Mezyub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın cumhuriyet savcısının huzuruna çıkmaları gereken Gannuşi ile diğer milletvekillerinin devam eden "darbe girişimi soruşturmasına" ilişkin duruşmanın ertelendiğini söyledi.

Mezyup, soruşturmayı sürdüren makamların araştırma sürecinin devam ettiğini belirterek, bu yüzden yarın görülmesi beklenen savcılık duruşmasının ertelendiğini aktardı.

Duruşmanın hangi tarihe ertelendiğine dair bir bilgi verilmedi.

Meclis'in fesih süreci ve milletvekillerine açılan soruşturma süreci

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisi çalışmalarını askıya almasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenlemişti.

Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'inin katıldığı oturumda Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı onaylanmıştı.

Çevrim içi oturum düzenlemesini "yasa dışı" olarak değerlendiren ve milletvekillerini başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said ise, aynı gün Meclis'i feshettiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından 31 Mart Perşembe günü Meclis Başkanı Gannuşi, 30 milletvekilinin Terörle Mücadele Şubesi tarafından sebep gösterilmeksizin ifade vermeye çağrıldığını açıklamıştı. Gannuşi ayrıca parlamentonun feshedilmesi kararını da reddettiğini belirtmişti.

1 Nisan Cuma günü Gannuşi ve beraberindeki milletvekilleri Terörle Mücadele Şubesinde ifade vermelerinin ardından 5 Nisan'da cumhuriyet savcılığına ifade vermek üzere serbest bırakılmışlardı.