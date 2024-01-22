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Ganalı Yönetmen Berlin Film Festivali'nden Filmini Geri Çekti

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Ganalı yönetmen Ayo Tsalithaba, Almanya'nın İsrail yanlısı siyaset izlemesinden dolayı düzenlenecek olan 74. Berlin Film Festivali'nden filmini geri çektiğini açıkladı.

Ganalı yönetmen Ayo Tsalithaba, Almanya'nın İsrail yanlısı siyaset izlemesinden dolayı 15-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 74. Berlin Film Festivali'nden (Berlinale) "Atmospheric Arrivals" adlı filmini geri çekti.

Tsalithaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berlinale'de Forum Expanded bölümünde gösterilecek "Atmospheric Arrival" filmini geri çekme kararı aldığını belirtti.

Festivale katılmama kararı aldığını kaydeden Tsalithaba, "Irkçı ve faşist Alman hükümetinin sansürüne, baskısına ve Filistinlilere yönelik tarif edilemez şiddete göz yumulmasına ve Yemen'e yönelik ABD ve İngiltere'nin askeri saldırılarını desteklemeye karşı bir tepkidir." ifadesini kullandı.

Tsalithaba, filminin Forum Expanded bölümünde gösterilmesine onay verilmesinden sonra sevindiğini ancak filminin festivalde gösterilmesine vicdanının izin vermediğini kaydetti.

Alman kültür kurumlarını boykot çağrısına yanıt verdiğini aktaran Tsalithaba, "Sessizce oturup İsrail tarafından Filistinlilere karşı küresel olarak onaylanan bir soykırımın işlenmesini izlemeyi ve liderlerimizin bizi güçsüzleştirmesini umduğu uydurma güçsüzlüğe boyun eğmeyi reddediyorum. Bu konuda internette ve normal hayatta sesimi çok yükselttim. Bunun nedeni moda olması değil, bunların herhangi birinin haklı olduğuna inanmanın temelden ve kesin olarak yanlış olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tsalithaba, sanatçıların kültür ve devlet kurumları tarafından sansürlendiğini görmenin kendisini dehşete düşürdüğünü vurgulayarak, "Almanya'da gördüklerim beni özellikle rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Ganalı yönetmen, "Atmospheric Arrivals" filmini vatansızlık, yersizlik ve geri dönme ihtimalinin olmadığı duyguları yakalayan değerli ve kutsal enstantanelerden oluşan bir koleksiyon olarak niteleyerek, şöyle devam etti:

"Birinin bunu bilmesi, izlemesi ve filmin mesajı ile Filistinlilerin mesajı arasındaki bağlantıları görmemesi saçma olurdu. Fırsatları kaybetmekten korkmuyorum çünkü ne olursa olsun, beyazların benimsediği miyop çerçevelerin ötesinde anlamlı ve etkili sanat yapmaya devam edeceğim."

Festival barışçıl diyalog için bir platform olacak

Festivalin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek, festivalde büyük ödül "Altın Ayı" için yarışacak filmlerin tanıtımında yaptıkları ortak açıklamada, festivalin Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin barışçıl diyalog için bir platform olacağını belirterek, "Festivaller karşılaşma ve diyalog yerleridir ve uluslararası uzlaşı için önemli katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Chatrian ve Rissenbeek, filmin gücü ve açık bir şekilde yapılacak festivaldeki tartışmalarla özellikle bu sancılı dönemlerde empati, farkındalık ve anlayışın teşvik edilebileceğini aktardı.

20 Film "Altın Ayı" için yarışacak

Öte yandan açılışı 15 Şubat'ta başlayacak 74. Berlin Film Festivali kapsamında bu yıl 80 ülkeden toplam 233 film gösterilecek.

20 filmin "Altın Ayı" ödülü için yarışacağı festival, 25 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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