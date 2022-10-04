Ganalı Diplomatla Söyleşi: Çin ve Afrika Arasındaki 'İnsan Odaklı' İşbirliği Meyvelerini Veriyor

AKRA, 4 Ekim (Xinhua) -- Ganalı bir diplomat, Çin ile Afrika arasındaki kıtadaki insanların refahını iyileştirmeye odaklanan tatbiki işbirliğinin harika sonuçlar verdiğini belirtti. Xinhua'ya kısa süre önce röportaj veren Burkina Faso'daki Gana Büyükelçiliği'nde elçi müsteşar olan Adem Abdul-Rahaman, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Çin'i dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline getirerek muazzam bir başarı elde ettiğini, bunun da Afrika'ya pek çok deneyim sunduğunu belirtti. Gana merkezli düşünce kuruluşu Afro-Sino Uluslararası İlişkiler Merkezi (ASCIR) Yönetim Kurulu Başkanı Abdul-Rahaman, Çin'e ilk ziyaretini 2017 yılında yaptı. Diplomat, Shanghai'daki gökdelenlerin ve Beijing'deki tarihi yerlerin tadını çıkarmanın dışında ziyaretin, kendisine ÇKP'nin liderliği ve işleyişi hakkında daha derin bir anlayış kazandırdığını ifade etti.

Abdul-Rahaman ziyareti sırasında, Çin'in ekonomisi ve toplumunun hızlı gelişmesi karşısında etkilenirken, bu da "kalkınma" konusuna odaklanmanın ÇKP'yi uygun şekilde tanımladığı inancını güçlendirdi. Diplomat, "ÇKP'nin, reformlar ve dışa açılım politikası sonrası, ülke ekonomisini geliştirmeye odaklandığını gördük. Yani 1978'den bugüne kadar bakarsanız, kendi gıdasını yetiştirip yetinebilen ve dünyayla ticaret yapan bir Çin dünyayı etkilemeyi başardı ve bence bu etkileyici bir gelişme" dedi. "ÇKP'nin bu konudaki lider rolünü takdir etmeliyim" diyen Abdul-Rahaman, Çin'in gelişiminin, Çin özelliklerine sahip sosyalizmin ve ÇKP'nin insan odaklı felsefesiyle başarısını gösterdiğini belirtti.

Abdul-Rahaman, Çin'in ÇPC liderliğindeki gelişiminin izlediği güzergahın, iki ülkenin benzer tarih ve kalkınma vizyonuna sahip olması nedeniyle Afrika için değerli dersler içerdiğini söyledi. Araştırmalarını uzun zamandır Çin-Afrika işbirliği üzerine yoğunlaştıran Abdul-Rahaman ve ASCIR'daki meslektaşları, Afrika halkının Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden nasıl faydalandığına tanık oldu. Çin yapımı bir köprülü kavşak projesi, Abdul-Rahaman'ın doğup büyüdüğü Gana'nın Kuzey Bölgesi'nin merkezi Tamale'de Mart'ta başladı. Abdul-Rahaman, bölgede bir ilk olan projenin, Tamale'deki trafik şartlarını belirgin şekilde iyileştirdiğini ve kentin siluetini güzelleştirdiğini söyledi. Gana'da Çin tarafından inşa edilen projelerin "hem altyapı hem de kültür" çerçevesinde olduğunu vurgulayan Abdul-Rahaman, "İşbirliğinden memnun olmamız gereken konu bu. İnsan odaklı olması" dedi. Abdul-Rahaman, ASCIR'ın, daha da genişlemeye hazır olduğuna inandığı Çin-Afrika işbirliğine daha fazla katkıda bulunmaya istekli olduğunu belirtti. Abdul-Rahaman "Tüm bunların merkezinde iyi bir liderlik ve vizyonla ÇKP var" dedi.