Gana, yakında yeniden borçlanmaya gidecek
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Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan Gana'nın yakında yeniden borçlanmaya gideceği bildirildi.
Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan Gana'nın yakında yeniden borçlanmaya gideceği bildirildi.
Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, ülkesinin yakında yeniden borçlanmaya gideceğini belirterek, "Acelemiz yok ama neden küresel tasarruflardan faydalanmayalım ki bunu yapabilmek çok mantıklı." dedi.
Akufo-Addo, geçen hafta, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlanan 3 milyar dolarlık kurtarma paketinin "gerekli olan disiplini sürdüreceğini" vurguladı.
Büyük borçları nedeniyle uluslararası sermaye piyasasının dışında kalan Gana, kurtarma paketi sayesinde artık bu piyasalara erişim sağlayabiliyor.
Gana, 3 yıl önce başlattığı "Gana Yardımın Ötesinde" kampanyası kapsamında IMF programından çıkmıştı.
Ülkede son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapılmıştı. Bu karar, aktivistler ve halk tarafından eleştirilse de analistler, kararın Gana'nın zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacağını belirtiyor.