Gana'ya Sınır Dışı Edilen Göçmenler Hukuki Süreç Başlattı

ABD'den sınır dışı edilerek Gana'ya gönderilen Batı Afrikalı 5 göçmen, bunun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.

Nijerya basınındaki haberlere göre, Asyalı Amerikalılar Adaleti Geliştiriyor (AAJC) adlı sivil toplum kuruluşu tarafından ABD'den sınır dışı edilerek Gana'ya gönderilen 3 Nijeryalı ve 2 Gambiyalı adına Washington'daki Columbia Bölge Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dava dilekçesinde, Batı Afrikalı 5 göçmenin ülkeden gönderilmelerinin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Dilekçede, göçmenlerin 5 Eylül'de Louisiana eyaletindeki Alexandria gözetim merkezinde gece yarısı uyandırıldıkları, kendilerine varış noktalarının bildirilmediği ve askeri kargo uçağında 16 saat süren uçuşta zincirlendikleri, yalnızca ekmek ve su verildiği belirtildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Adalet Bakanı Pam Bondi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) Direktör Vekili Todd Lyons'ın davalı olarak belirtildiği dilekçede, sınır dışı işlemlerinin göçmenlik mahkemelerinin geri gönderilmeme kararlarını ihlal ettiği ve bu kişilerin ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ile İşkenceye Karşı Sözleşme kapsamında koruma hakkı bulunduğu savunuldu.

Dilekçede, Gana'ya gönderilen 5 göçmenin yeniden ABD'ye kabul edilmeleri talep edildi.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında 14 kişinin ülkesine kabul edildiğini ve bazılarının kendi ülkelerine gönderilmesi için kolaylık sağlanacağını doğrulamıştı.

Sınır dışı işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçmenlere yönelik sert politikalarının bir parçası olarak dikkati çekiyor.