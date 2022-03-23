Gana'ya gelen tam aşılı kişiler zorunlu Kovid-19 testinden muaf tutulacak - Haberler

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Gana'ya gelen tam aşılı kişiler zorunlu Kovid-19 testinden muaf tutulacak

AA - Adam Abu - Güncel
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Gana'ya gelen tam aşılı kişiler zorunlu Kovid-19 testinden muaf tutulacak

Batı Afrika ülkelerinden Gana'ya aşılarını tamamlayarak gelenlerin Kovid-19 testinden muaf tutulacağı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'ya aşılarını tamamlayarak gelenlerin Kovid-19 testinden muaf tutulacağı bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Halk Sağlığı Direktörü Dr. Franklin Asiedu-Bekoe, yaptığı açıklamada, hükümetin aşılarını tamamlayanların havalimanında zorunlu Kovid-19 testinden muaf tutulmasına karar verdiğini belirtti.

Asiedu-Bekoe, aşılarını tamamlamayanlar içinse zorunlu Kovid-19 protokolünün devam edeceğini söyledi.

Gana Parlamentosunda muhalefet, hükümeti kara sınırlarındaki kısıtlamaları hafifletmeye ve havaalanındaki testi vatandaşlar için ücretsiz hale getirmeye çağırmıştı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana 160 bin 870 kişide Kovid-19'a rastlandı, bunlardan 159 bin 337'si sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1445 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika, Gana, Güncel, Haberler

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