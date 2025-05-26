Gana, Washington Büyükelçiliğini Yolsuzluk Nedeniyle Kapatma Kararı Aldı

Gana, ABD'nin başkenti Washington'daki büyükelçiliğini, bir yerel personelin yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı aldı.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington'daki büyükelçilikte 2017'te işe alınan yerel bilgi teknolojileri (BT) personeli Fred Kwarteng'in, büyükelçiliğin resmi internet sitesine izinsiz bağlantılar ekleyerek vize ve pasaport başvurularını kendi özel şirketine yönlendirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Yapılan iç soruşturma sonucunda Kwarteng'in "derhal görevden alındığını" kaydeden Ablakwa, aylar önce büyükelçilikte yapıldığı iddia edilen "yolsuzluk uygulamalarını" araştırmak üzere özel bir denetim ekibi kurduğunu ve konunun Adalet Bakanlığına iletildiğini aktardı.

Ablakwa, Kwarteng ve işbirlikçilerinin söz konusu yasa dışı düzeni en az 5 yıldır sürdürdüğünü, başvuru sahiplerinden 29,75 ila 60 dolar ücretler aldıklarını ve bu paraları şahsi hesaplarına aktardıklarını ifade etti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından büyükelçilikteki tüm Dışişleri Bakanlığı personelinin acil geri çağrıldığını, BT departmanının derhal lağvedildiğini ve yerel personelin tamamının görevden uzaklaştırıldığını kaydeden Ablakwa, büyükelçiliğin birkaç gün süreyle kapalı kalacağını ve yeniden yapılanma ile sistem iyileştirmelerinin tamamlanmasının ardından tekrar hizmet vereceğini belirtti.