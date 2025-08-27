Gana ve Singapur Arasındaki Ticaret Hacmi Hedefi 1 Milyar Dolar

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ülkesinin Singapur ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma hedefi koyduğunu bildirdi.

Mahama, Singapur'da düzenlenen 8. Afrika-Singapur İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 215 milyon doları aştığını belirtti.

Gana'nın Singapur ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma hedefi koyduğunu vurgulayan Mahama, artan ticaret rakamlarının Gana'nın Asya ülkesiyle ticari ilişkilerini derinleştirmeye hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Mahama, Afrika ile Singapur arasındaki toplam ticaretin 2020-2024 döneminde yüzde 50 artışla yaklaşık 14 milyar dolara ulaştığını, Gana'nın Batı Afrika'da Singapur'un en güvenilir ortağı olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Yatırımları teşvik etmek amacıyla yeni reformlar ve projeler planladıklarına değinen Mahama, Yatırım Teşvik Yasası'nda yapılacak değişikliklerle yabancı yatırımcılar için asgari sermaye şartının kaldırılacağını ve "tek durak yatırımcı ofisi" kurulacağını açıkladı.

???????Mahama, hükümetin "24 Saat Ekonomi" stratejisinin verimlilik, ihracat ve istihdam temelleri üzerine kurulduğunu sözlerine ekledi.