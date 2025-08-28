Gana ve Singapur Arasında İşbirliği Görüşmeleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam ile teknoloji, finans, tarım ve yeşil büyüme konularında işbirliğini güçlendirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı çerçevesinde karşılıklı uyumlu ödeme sistemleri üzerinde de çalışma yapılacağı belirtildi.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam ile teknoloji, finans, tarım ve yeşil büyüme alanlarında işbirliğini güçlendirmeye yönelik ikili görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Mahama, Singapur'a yaptığı resmi ziyarete ilişkin ABD merkezli Facebook hesabından paylaşımda bulundu.

Mahama, ziyaret sırasında Singapurlu mevkidaşı Tharman ile teknoloji, finans, tarım ve yeşil büyüme alanlarında işbirliğini güçlendirmeye yönelik ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mahama, görüşmede Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı (AfCFTA) çerçevesinde ticaretin kolaylaştırılması için karşılıklı uyumlu ödeme sistemleri üzerinde çalışacaklarını aktararak "Sadece mal ve insanların serbest dolaşımına izin vermek yetmez. Sınır ötesi ödemelerin de sorunsuz olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Singapur'un, karbon piyasaları konusunda Gana ile uygulama anlaşması imzalayan ilk Asya ülkesi olduğunu belirten Mahama, bu işbirliğinin düşük karbonlu büyüme yatırımlarının önünü açtığını vurguladı.

Singapur Cumhurbaşkanı Tharman da Gana'nın reformlarına güven duyduğunu ve AfCFTA kapsamında ülkenin bir "bölgesel giriş kapısı" rolünü desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Maçtan çok konuşuldu! İşte Mourinho'nun kazağının fiyatı

İşte maçtan çok konuşulan kazağın fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kıza cinsel saldırıda bulunan polis memurunun cezası kesinleşti

Büşra'ya tecavüze kalkışan polis memurunun cezası kesinleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.