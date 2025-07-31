Gana ve İngiltere arasında Ticaret Ortaklığı Anlaşması imzalandı

Gana Ticaret, Tarım ve Sanayi Bakanlığı, Gana ile İngiltere arasında Ticaret Ortaklığı Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanmasına yönelik anlaşma imzalandı.

İngiltere'den gelen üst düzey heyetle gerçekleştirilen görüşmelerde, anlaşmanın tam potansiyelinin hayata geçirilmesi için öncelikli alanlar belirlendi ve Gana-İngiltere İş Konseyi'nin yeniden canlandırılması için düzenleyici kurumlar arasında Mutabakat Zaptı imzaladı.

Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Noah Tumfo, yaptığı açıklamada, Gana'nın anlaşmadan azami fayda sağlamaya kararlı olduğunu belirterek, özellikle İngiltere pazarına gümrüksüz ve kotasız erişim imkanı elde ettiklerini kaydetti.

Tumfo, hükümetin ticareti sanayileşme hedefinin temel aracı olarak gördüğünü ifade etti.

İngiliz heyetine eşlik eden Ticaret Danışmanı Tess Phjppen ise anlaşmanın, işletmeler ve tüketiciler açısından somut faydalar sağlayacağını, İngiltere'nin ise bu konuda desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Phjppen, iki ülke arasındaki anlaşmanın ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini dile getirdi.

Taraflar, uzun vadeli kalkınma hedeflerini desteklediklerini, şeffaf ve dirençli bir ticaret ilişkisi kurulması yönündeki ortak kararlılıklarını yineledi.