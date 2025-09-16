Haberler

Gana ve Çin Arasındaki Diplomatik İlişkiler Güçleniyor

Güncelleme:
Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Çin'in Afrika'ya uyguladığı sıfır gümrük vergisi sayesinde ikili ilişkilerin güçlendiğini ve çeşitli ekonomik projelerin hayata geçirileceğini açıkladı.

AKRA, 16 Eylül (Xinhua) -- Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, daha güçlü diplomatik ilişkiler, daha derin ekonomik işbirliği ve ortak kalkınma girişimleri yoluyla Çin'le ikili ilişkileri önemli ölçüde güçlendirdiklerini söyledi.

Ablakwa, pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı'nın son 8 aylık çalışmalarına ilişkin düzenlediği bilgilendirme toplantısında Çin'in Afrika'dan yapılan ihracata uyguladığı sıfır gümrük vergisi uygulamasından yararlanan ilk Afrika ülkelerinden biri olduklarını belirtti.

Ablakwa, "Elektrikli araç montaj tesislerinin kurulması, boksitten alüminyuma dönüşüm yoluyla üretime değer katma projesi ve Gana ile Çin'in büyük kentleri arasında direkt uçuşların başlatılması gibi bazı girişimler hakkında görüşmeler başlattık" dedi.

Ablakwa, tüm ülkedeki projelerde dönüştürücü rol oynayan Çinli yatırımcılardan da övgüyle bahsetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
