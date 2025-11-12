Haberler

Gana ve Almanya İkili Borç Yeniden Yapılandırma Anlaşması İmzaladı

Güncelleme:
Gana, borç yapılandırma programı kapsamında Almanya ile ikili anlaşma imzaladı ve bu adım ülkenin ekonomik toparlanma sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Gana, devam eden borç yapılandırma programı kapsamında Almanya ile ikili borç yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı.

Gana Maliye Bakanı Cassiel ATO Forson ile Almanya'nın Akra Büyükelçisi Frederik Landshoft, başkent Akra'da düzenlenen törende anlaşmaya imza attı.

Forson, törende yaptığı açıklamada, anlaşmanın ülkenin ekonomik toparlanma sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu adım mali istikrarın temellerini güçlendirecek ve uzun vadeli ekonomik büyümeye katkı sağlayacak." dedi.

Bakan Forson, Almanya hükümetine ve halkına " Gana'nın geleceğine duydukları güven ve süregelen işbirliği" için teşekkür etti.

Büyükelçi Landshoft ise Gana hükümetini ekonomi alanındaki ilerlemelerinden ötürü tebrik ederek, Almanya'nın Gana ile ekonomik ve ikili ilişkilerini daha da derinleştirme kararlılığını yineledi.

Gana, iç borçlarının yaklaşık yüzde 85'ini yeniden yapılandırmasının ardından 2022 sonunda dış borç ödemelerini geçici olarak askıya almış ve yaklaşık 5,4 milyar dolarlık ikili borçlarını yeniden müzakere sürecine girmişti.

Almanya ile yapılan anlaşma, Gana'nın resmi alacaklı çerçevesi kapsamında imzaladığı altıncı ikili borç anlaşması oldu. Ülke, daha önce Çin Exim Bank, Fransa, Finlandiya, Birleşik Krallık ve İspanya ile benzer anlaşmalar imzalamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
