Gana, köle ticaretine ilişkin karar tasarısını gündeme taşıyacak

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, ülkesinin, "transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak tanınmasına yönelik karar tasarısını gündeme taşıyacağını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Ablakwa, bir programda yaptığı konuşmada, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama tarafından 25 Mart'ta sunulacak tasarının, tarihsel adaletin sağlanması açısından kritik bir adım olduğunu belirtti.

Transatlantik köle ticaretinin, Afrika halkları üzerinde yüzyıllar boyunca derin ve kalıcı yaralar bıraktığını vurgulayan Ablakwa, "Yaklaşık 300 yıl boyunca Afrikalılar birer mülk gibi görüldü, dokunuldular, aşağılandılar, tecavüze uğradılar ve zorla kıtalarından koparıldılar." dedi.

Ablakwa, 12,5 milyondan fazla Afrikalının son derece insanlık dışı koşullarda köleleştirildiğini hatırlatarak, uluslararası toplumun bu trajediyi hala yeterince tanımadığını vurguladı.

Söz konusu tasarının yalnızca tarihsel bir tespit olmadığına işaret eden Ablakwa, bunun, sorumluların özür dilemesi ve mağdurlara yönelik tazminat süreçlerinin başlatılması için çağrı niteliği taşıdığını da dile getirdi.

Ablakwa, Gana hükümetinin bu girişimle küresel ölçekte bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini kaydederek, "Artık onarıcı adalet talep etmenin ve geçmişle yüzleşmenin zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.